Карпукас: Я был бы счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве»

Футболист «Локомотива»заявил о готовности играть за «железнодорожников» до конца карьеры.

«Мне повезло, что я сочетаю два качества в себе — и футболиста, и болельщика. Мне повезло, что я играю в любимом клубе, и это большая честь для меня. Я бы с удовольствием остался здесь на протяжении всей карьеры. Я не могу загадывать, но, конечно, я был бы счастлив всю карьеру провести в "Локомотиве", — приводит слова Карпукаса официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, Карпукас является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне Артём провёл за московскую команду 15 матчей во всех турнирах.