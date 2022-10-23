В 19:30 23.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Альмерия» 8:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «Вильярреал»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Альмерия.

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