Поттер о матче с МЮ: Ничья — это правильный результат

Главный тренер «Челси»прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Говоря о стараниях наших игроков, можно выделить много положительного. "Манчестер Юнайтед" был лучше нас в первые 30 минут, нам нужно было как-то реагировать, и, мне кажется, что нам это удалось.

Парни отдали все силы. Когда вы забиваете так поздно, то ничья дает ощущение, что вы потеряли очки. Но по тому, как складывался матч, ничья, вероятно, была справедливым исходом.

Я не могу стоять здесь и говорить, что мы заслужили победу. Обе команды боролись, и ничья — это правильный результат», — приводит слова Поттера BBC Sport.

У «Челси» 21 очко и 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Юнайтед» идет 5-м с 20 баллами.