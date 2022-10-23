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    Палмейрас — Аваи. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.10.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Палмейрас — Аваи

    Футбол Латинская Америка
    Палмейрас и Аваи начнут матч в 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 23.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Аваи» — «Палмейрас» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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