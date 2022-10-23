начнут матч в 16:00 в АПЛ, 23.10.2022.

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Лидс» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 2.16 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Лидс»).

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