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    Невилл: «МЮ» без Роналду играет лучше

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, что думает о ситуации с нападающим Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Сейчас вы не встретите много болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые поставили бы Криштиану в стартовый состав. Команде лучше без него — они забивают больше голов и набирают больше очков. Без него "Юнайтед" выглядит лучше.

    Закончите всё на этой неделе или заключите перемирие, чтобы доиграть до чемпионата мира, а затем покончите с этой ситуацией. Потому что этому должен прийти конец», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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    Напомним, Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси» (1:1).

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