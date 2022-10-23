Невилл: «МЮ» без Роналду играет лучше

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиирассказал, что думает о ситуации с нападающим

«Сейчас вы не встретите много болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые поставили бы Криштиану в стартовый состав. Команде лучше без него — они забивают больше голов и набирают больше очков. Без него "Юнайтед" выглядит лучше.

Закончите всё на этой неделе или заключите перемирие, чтобы доиграть до чемпионата мира, а затем покончите с этой ситуацией. Потому что этому должен прийти конец», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси» (1:1).