В 22:00 23.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Атлетик» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).

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