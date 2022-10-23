В 19:00 23.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Ахмат» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица РПЛ «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ахмат»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ахмат — Торпедо.

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