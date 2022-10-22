В 17:00 22.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Ковентри Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сток Сити — Ковентри Сити.

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