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    Семин не вернётся в «Локомотив» в качестве главного тренера

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    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб не планирует возвращать Юрия Сёмина к тренерской работе.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Попросим ли помощи Сёмина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

    Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», — передаёт слова Нагорных «Чемпионат».

    Напомним, недавно «Локомотив» отправил в отставку немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра. На его место, по сведениям СМИ, железнодорожники хотят назначить Михаила Галактионова.

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