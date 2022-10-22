Семин не вернётся в «Локомотив» в качестве главного тренера

Глава совета директоровсообщил, что клуб не планирует возвращатьк тренерской работе.

«Попросим ли помощи Сёмина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», — передаёт слова Нагорных «Чемпионат».

Напомним, недавно «Локомотив» отправил в отставку немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра. На его место, по сведениям СМИ, железнодорожники хотят назначить Михаила Галактионова.