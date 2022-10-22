Источник: Тен Хаг хочет, чтобы Роналду извинился перед всей командой

Главный тренерхочет, чтобы вингеризвинился перед командой за свое поведение, сообщает United Zone со ссылкой на Фабрицио Романо.

37-летний португалец на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» демонстративно ушел в раздевалку. Он также отказался выходить на замену в концовке этого матча.

За это Роналду отстранили от тренировок с основой и оштрафовали. Как сообщает The Times, подавляющее большинство игроков «МЮ» поддерживают решение Эрика тен Хага наказать португальца.

Теперь тренер «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Роналду попросил прощения у всей команды, а не только у него и персонала.

Тогда Криштиану сможет вернуться к работе с основой на следующей неделе. Отмечается, что Роналду хочет вернуться к тренировкам с «МЮ» на следующей неделе.

В текущем сезоне АПЛ 37-летний футболист провел 8 матчей и забил 1 гол.