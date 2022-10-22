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    Источник: Тен Хаг хочет, чтобы Роналду извинился перед всей командой

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы вингер Криштиану Роналду извинился перед командой за свое поведение, сообщает United Zone со ссылкой на Фабрицио Романо.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    37-летний португалец на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» демонстративно ушел в раздевалку. Он также отказался выходить на замену в концовке этого матча.

    За это Роналду отстранили от тренировок с основой и оштрафовали. Как сообщает The Times, подавляющее большинство игроков «МЮ» поддерживают решение Эрика тен Хага наказать португальца.

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    • Теперь тренер «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Роналду попросил прощения у всей команды, а не только у него и персонала.

    Тогда Криштиану сможет вернуться к работе с основой на следующей неделе. Отмечается, что Роналду хочет вернуться к тренировкам с «МЮ» на следующей неделе.

    В текущем сезоне АПЛ 37-летний футболист провел 8 матчей и забил 1 гол.

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