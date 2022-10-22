В 22:00 22.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Марсель» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Ланс». Коэффициент ставки — 2.62.

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