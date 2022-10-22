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    Марсель — Ланс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.10.2022 в 22:00 начнется матч во французской Лиге 1 Марсель — Ланс

    Футбол Лига 1 Марсель Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 22.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Марсель — Ланс во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Ланс» — «Марсель» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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