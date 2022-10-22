«Локомотив» — «Динамо»: счет матча 1:3, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 30-й секунде матча. Керк сделал пас пяткой по правому флангу, Живоглядов рванул вперёд и навесил на дальнюю штангу — Камано оторвался от соперника и головой переправил мяч в сетку.
На 32-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива». Динамовцы разыграли угловой, Фомин навесил, а мяч попал в руку Миранчуку. Федор Смолов с «точки» уложил мяч в угол ворот — Гильерме не угадал направление удара.
На 63-й минуте Арсен Захарян со штрафного пробил верхом — мяч задел стенку и влетел в ворота Гильерме, поймав голкипера на противоходе.
А в компенсированное время был назначен второй пенальти в ворота «Локомотива» — Тюкавин ворвался в штрафную, а Ненахов завалил соперника на газон. Даниил Фомин с пенальти аккуратно пробил по центру, а Гильерме завалился в левый угол.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).