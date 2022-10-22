«Локомотив» — «Динамо»: счет матча 1:3, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от столичного(1:3) в матче 14-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет уже на 30-й секунде матча. Керк сделал пас пяткой по правому флангу, Живоглядов рванул вперёд и навесил на дальнюю штангу — Камано оторвался от соперника и головой переправил мяч в сетку.

На 32-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива». Динамовцы разыграли угловой, Фомин навесил, а мяч попал в руку Миранчуку. Федор Смолов с «точки» уложил мяч в угол ворот — Гильерме не угадал направление удара.

На 63-й минуте Арсен Захарян со штрафного пробил верхом — мяч задел стенку и влетел в ворота Гильерме, поймав голкипера на противоходе.

А в компенсированное время был назначен второй пенальти в ворота «Локомотива» — Тюкавин ворвался в штрафную, а Ненахов завалил соперника на газон. Даниил Фомин с пенальти аккуратно пробил по центру, а Гильерме завалился в левый угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Динамо 1:3 Голы: 1:0 Kamano F. (1'), : (38'), 1:2 Zakharian A. (63') Локомотив: Barinov D., Гилерме, Isidor W., Jedvaj T., Kamano F. (Nenakhov M., 80'), Karpukas A., Kerk G. (Maradishvili K., 65'), Magkeev S. (Kulikov D., 76'), Miranchuk An., Tiknizyan N., Zhivoglyadov D. Динамо: Dasa E., Fernandez R., Fomin D., Kutitsky A., Laxalt D. (Skopintsev D., '), M.D. (Grulev V., 65'), Moumi Ngamaleu N. (Lesovoy D., 82'), Sazonov S., Shunin A., Smolov F. (Tyukavin K., 82'), Zakharian A. Предупреждения: Tiknizyan N. (45+1'), M.D. (45+1'), Laxalt D. (50'), Magkeev S. (62'), Fernandez R. (68'), Dasa E. (85')

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).