Рибери объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии»прокомментировал завершение профессиональной карьеры.

«На прошлой неделе я думал о завершении карьеры, но не считал, что полностью готов к этому. Три месяца назад я чувствовал себя хорошо. Это была отличная предсезонная подготовка, но потом возникли первые боли в колене. В матче Серии А с "Ромой" я играл с болью. Я не хрупкий человек, но следующие два дня не мог двигаться. Врачи сказали, что ситуация очень серьёзная. Я пытался восстановиться, не мог поверять, что это заставит меня уйти. Я хотел сам решить, когда всё завершится.

Вчера я посмотрел видео о своей карьере и заплакал. Я чувствительный человек, у меня есть сердце. Я знал, что этот день настанет, но всё вышло плохо. Слишком быстро. От этого только больнее», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

Рибери также известен по выступлениям за «Марсель», «Баварию» и «Фиорентину». В составе «Баварии» он стал победителем Лиги чемпионов и девять раз выигрывал чемпионат Германии. Кроме того, в его активе 16 мячей в 81 матче за сборную Франции.