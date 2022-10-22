В 17:00 22.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Кристал Пэлас» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Кристал Пэлас»).

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