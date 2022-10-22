«Челси» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

На 87-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Мактоминей в штрафной обхватил руками Брою, уложив его на газон.

Жоржиньо уверенно пробил с «точки» на небольшой высоте чуть правее центра ворот, а де Хеа прыгает в противоположную сторону.

А на четвертой добавленной минуте Каземиро, после подачи с правого фланга, выиграл верх и пробил над Кепой. Ввратарь коснулся мяча, но игровой снаряд все-таки от штанги отскочил за линию ворот. Аррисабалага пытался достать его, но датчики уже зафиксировали гол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Манчестер Юнайтед 1:1 Голы: 1:0 Жоржиньо (пенальти) (87'), 1:1 Каземиро (90 + 4') Челси: Кепа Аррисабалага, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Марк Кукурелья (Матео Ковачич, 36'), Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик (Карни Чуквуэмека, 79'), Бен Чилвел, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг (Армандо Броя, 79'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Кристиан Пулишич, 74') Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд (Энтони Эланга, 81'), Джейдон Санчо (Фред, 52'), Бруну Фернандеш, Антони, Кристиан Эриксен (Scott Mctominay, 80'), Каземиро, Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан (Виктор Линделёф, 60'), Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Антони (32'), Фред (86'), Люк Шоу (90'), Жоржиньо (90 + 2'), Лисандро Мартинес (90 + 5')

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком в 11 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке с 20 очками в 11 встречах.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Брайтоном», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Вест Хэм».