ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема«Реал» — «Севилья». Онлайн
  • 21:29
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Челси»
  • 20:56
    • «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»
  • 18:58
    • Дубль Холанна помог «Ман Сити» победить «Брайтон»
  • 18:47
    • «Бавария» победила «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт»
  • 18:36
    • «Ростов» упустил победу над «Факелом» в Воронеже
    Все новости спорта

    «МЮ» ушел от поражения в матче с «Челси»

    «Челси» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Юнайтед
    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

    «МЮ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «МЮ»

    На 87-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Мактоминей в штрафной обхватил руками Брою, уложив его на газон.

    Жоржиньо уверенно пробил с «точки» на небольшой высоте чуть правее центра ворот, а де Хеа прыгает в противоположную сторону.

    А на четвертой добавленной минуте Каземиро, после подачи с правого фланга, выиграл верх и пробил над Кепой. Ввратарь коснулся мяча, но игровой снаряд все-таки от штанги отскочил за линию ворот. Аррисабалага пытался достать его, но датчики уже зафиксировали гол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 1:0 Жоржиньо (пенальти) (87'), 1:1 Каземиро (90 + 4') Челси: Кепа Аррисабалага, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Марк Кукурелья (Матео Ковачич, 36'), Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик (Карни Чуквуэмека, 79'), Бен Чилвел, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг (Армандо Броя, 79'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Кристиан Пулишич, 74') Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд (Энтони Эланга, 81'), Джейдон Санчо (Фред, 52'), Бруну Фернандеш, Антони, Кристиан Эриксен (Scott Mctominay, 80'), Каземиро, Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан (Виктор Линделёф, 60'), Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Антони (32'), Фред (86'), Люк Шоу (90'), Жоржиньо (90 + 2'), Лисандро Мартинес (90 + 5')

    «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком в 11 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке с 20 очками в 11 встречах.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Брайтоном», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Вест Хэм».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» уверенно одолеют «Севилью»
  • «Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сможет ли Ислам Махачев сломать Чарльза Оливейру?
  • Махачев — Оливейра. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Северсталь» удержит высокую планку индивидуальной результативности?
  • «Авангард» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 23 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Махачев — Оливейра
  • Бокс
  • Сегодня в 23:10
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры