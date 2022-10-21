ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»Десять игр, девять побед! Секрет рекордного старта «Арсенала» в АПЛ
  • 20:21
    • «Урал» с двумя удалениями обыграл «Сочи» в Кубке России
  • 19:58
    • «Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
    Все новости спорта

    Сан-Паулу — Куритиба. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.10.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сан-Паулу — Куритиба

    Футбол Латинская Америка
    Сан-Паулу и Куритиба начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 21.10.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Куритиба» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Куритиба.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» не сможет выиграть у ПСВ?
  • «Арсенал» — ПСВ Эйндховен. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Зенит» перестанет валять дурака
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Уверенная победа каталонцев?!
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.34
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ Эйндховен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аяччо — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры