Последний матч между собой: «Куритиба» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Куритиба». Коэффициент ставки — 1.90.
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