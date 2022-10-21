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    Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.10.2022 в 05:00 начнется матч в плей-офф футбольной лиги МЛС Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси

    Футбол MLS
    Лос-Анджелес и Лос-Анджелес Гэлакси начнут матч в 05:00 в плей-офф футбольной лиги МЛС, 21.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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