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    Филадельфия Юнион — Цинциннати. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.10.2022 в 03:00 начнется матч в плей-офф MLS Филадельфия Юнион — Цинциннати

    Футбол MLS
    Филадельфия Юнион и Цинциннати начнут матч в 03:00 в плей-офф MLS, 21.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Цинциннати» — «Филадельфия Юнион» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Филадельфия Юнион»).

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