Зарема жестко высказалась о дисквалификации Абаскаля

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала дисквалификацию главных тренеров ЦСКА и «Спартака»

«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть можно обзываться, посылать домой. Тем более у данного тренерского штаба это рецидив.

Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно...

К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.

Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата , то мы находимся на правильном пути», — приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

«Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.