Хави не исключает своего увольнения из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»заявил, что поймет, если руководство клуба решит его уволить из-за неудачных результатов команды.

«Пойму ли я, если руководство решит меня уволить? Конечно. Это футбол. Но люди на улице поднимают за меня кулаки в знак поддержки. Нужно продолжать работать и при этом смотреть правде в глаза, однако я смотрю на будущее с оптимизмом. Благодаря усилиям, прилагаемым клубом и нашей командой, мы должны бороться за трофеи.

И если мы их не выиграем, как сказал президент Жоан Лапорта, будут последствия, которые начнутся с меня. Если мы не выиграем, придет другой тренер. Но я собираюсь сделать всё возможное, чтобы у нас всё получилось», — цитирует Хави Goal.

Календарь и таблица испанской Примеры

На данный момент каталонцы с 22 очками занимают второе место в Примере. В Лиге чемпионов клуб расположился на третьей позиции в своей группе и рискует не пройти в следующую стадию турнира.