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    Хави не исключает своего увольнения из «Барселоны»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что поймет, если руководство клуба решит его уволить из-за неудачных результатов команды.

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    «Пойму ли я, если руководство решит меня уволить? Конечно. Это футбол. Но люди на улице поднимают за меня кулаки в знак поддержки. Нужно продолжать работать и при этом смотреть правде в глаза, однако я смотрю на будущее с оптимизмом. Благодаря усилиям, прилагаемым клубом и нашей командой, мы должны бороться за трофеи.

    И если мы их не выиграем, как сказал президент Жоан Лапорта, будут последствия, которые начнутся с меня. Если мы не выиграем, придет другой тренер. Но я собираюсь сделать всё возможное, чтобы у нас всё получилось», — цитирует Хави Goal.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На данный момент каталонцы с 22 очками занимают второе место в Примере. В Лиге чемпионов клуб расположился на третьей позиции в своей группе и рискует не пройти в следующую стадию турнира.

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