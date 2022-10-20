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    Сочи — Урал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.10.2022 в 18:00 начнется матч в кубке России по футболу Сочи — Урал

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    Сочи и Урал начнут матч в 18:00 в кубке России по футболу, 20.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Урал» — «Сочи» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Урал». Коэффициент ставки — 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Урал.

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