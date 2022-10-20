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    Сергеев: На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в групповом турнире Кубка России.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Форвард, раньше выступавший за самарский клуб, оформил дубль в матче.

    «На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру. С ребятами перед матчем поздоровались, перекинулись парой фраз.

    После перерыва настраивались забить. Пошла передача от Деяна Венделу, он скинул мне, а я перекинул Богдана Овсянникова.

    Были ли опасения, что упустите победу? Опасения всегда есть, футбол непредсказуем.

    Вообще мы хотим первое место в группе, но сами оступились. А выходили на игру с настроем больше забить — мы понимали, что при равенстве очков будут смотреть дополнительные показатели.

    Но сейчас "Крылья" выше», — приводит слова Сергеева «Спорт-Экспресс».

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