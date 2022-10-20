Сергеев: На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
Форвард, раньше выступавший за самарский клуб, оформил дубль в матче.
«На поле друзей нет, я выходил с максимальным настроем на игру. С ребятами перед матчем поздоровались, перекинулись парой фраз.
После перерыва настраивались забить. Пошла передача от Деяна Венделу, он скинул мне, а я перекинул Богдана Овсянникова.
Были ли опасения, что упустите победу? Опасения всегда есть, футбол непредсказуем.
Вообще мы хотим первое место в группе, но сами оступились. А выходили на игру с настроем больше забить — мы понимали, что при равенстве очков будут смотреть дополнительные показатели.
Но сейчас "Крылья" выше», — приводит слова Сергеева «Спорт-Экспресс».