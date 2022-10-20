«Спартак» переподписал контракт с Мелешиным на улучшенных условиях

переподписал контракт с нападающим. Об этом сообщил Алексей Мелешин, отец 18-летнего футболиста.

«Сын не продлил контракт — он у него уже был. Заключил новое соглашение ещё летом, а сейчас было небольшое улучшение — новые условия. Если я правильно понял, контракт, который был подписан в молодёжной команде, немного переподписали — добавили год.

Это его заслуги — он трудится, играет и доказывает. Молодец! Руководство оценило и предложило небольшое продление.

Раз клуб предложил, значит, заслужил. Ничего сверхвыдающегося здесь нет», — приводит слова Алексей Мелешина «Чемпионат».

В текущем сезоне Мелешин провел за «Спартак» шесть матчей, в которых забил два мяча.