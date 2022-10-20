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    «МЮ» взял верх над «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд»

    «МЮ» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над лондонским «Тоттенхэмом» — 2:0.

    «МЮ»
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    «МЮ»

    Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Антони мягко навесил на Санчо, который покатил мяч на Фреда, пробившего на небольшой высоте со средней дистанции — мяч удачно срикошетил от Дэвиса и влетел в левый угол мимо дезориентированного Льориса.

    А на 69-й минуте, в быстрой контратаке Фред получил мяч в штрафной, попытался обыграть Дайера — мяч от Эрика отскочил к Бруну Фернандешу, и тот технично пробил от края штрафной под правую штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 2:0
    Голы: 1:0 Фред (47'), 2:0 Бруну Фернандеш (69') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро (Кристиан Эриксен, 87'), Фред, Антони (Scott Mctominay, 76'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Энтони Эланга, 87'), Маркус Рашфорд Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Иван Перишич (Djed Spence, 89'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ив Биссума (Давинсон Санчес, 82'), Родриго Бентанкур (Оливер Скипп, 89'), Мэтт Доэрти (Лукас Моура, 82'), Бен Дэвис, Эрик Дайер (Райан Сесеньон, 82'), Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждение: Каземиро (52')

    «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 19 очками в 10 матчах. «Тоттенхэм» занимает третью строчку с 23 очками в 11 встречах.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде с «Челси» 22 октября, а «Тоттенхэм» примет на своем поле «Ньюкасл» 23 октября.

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