В 21:30 20.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Фулхэм» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фулхэм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фулхэм — Астон Вилла.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам