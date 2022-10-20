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    Конте: «МЮ» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Думаю, в этой игре "Манчестер Юнайтед" заслужил победу. Я должен быть честным и сказать вам, что "Манчестер Юнайтед" играл лучше, чем мы. Они создали больше моментов.

    Уровень был высоким, и "Манчестер Юнайтед" показал сегодня, что они намного лучше нас. Я считаю "Манчестер Юнайтед" действительно хорошей командой, и вы прекрасно знаете, что они сделали на трансферном рынке и сколько могут потратить.

    Мы должны стараться совершенствоваться, и для этого нужно только работать», — приводит слова Конте BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьем месте.

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