Конте: «МЮ» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, в этой игре "Манчестер Юнайтед" заслужил победу. Я должен быть честным и сказать вам, что "Манчестер Юнайтед" играл лучше, чем мы. Они создали больше моментов.

Уровень был высоким, и "Манчестер Юнайтед" показал сегодня, что они намного лучше нас. Я считаю "Манчестер Юнайтед" действительно хорошей командой, и вы прекрасно знаете, что они сделали на трансферном рынке и сколько могут потратить.

Мы должны стараться совершенствоваться, и для этого нужно только работать», — приводит слова Конте BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», у которого 23 очка, остался на третьем месте.