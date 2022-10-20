Агент Карраскаля опроверг информацию ЦСКА о травме игрока

Хорхе Карраскаль Фото: globallookpress.com
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что Карраскаль не попал в заявку на игру по медицинским показателям.
«Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера.
Я не могу это обсуждать. Но Хорхе не травмирован. Все в порядке», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.
На прошлой неделе Карраскаль публично выразил недовольство своей заменой в матче со «Спартаком» (2:2).
Карраскаль провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.