Агент Карраскаля опроверг информацию ЦСКА о травме игрока

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА, опроверг информацию о том, что игрок пропустил матч с «Торпедо» (0:1) в Кубке России из-за травмы.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что Карраскаль не попал в заявку на игру по медицинским показателям.

«Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера.

Я не могу это обсуждать. Но Хорхе не травмирован. Все в порядке», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

На прошлой неделе Карраскаль публично выразил недовольство своей заменой в матче со «Спартаком» (2:2).

Карраскаль провел в текущем чемпионате России 12 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.