начнут матч в 20:00 в группе A Лиги Европы, 20.10.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «ПСВ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Арсенал Лондон»).

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