В 20:00 20.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Альмерия» — «Жирона» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Альмерия» — «Жирона». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Альмерия»).

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