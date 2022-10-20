Аленичев рассказал, когда планирует возобновить тренерскую деятельность

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что готов рассмотреть предложения из Первой лиги.

«Сейчас у меня пока "тренерская пауза". Три года уже прошло. А это считается достаточно большим простоем. Но на диване не сижу — футболу отдаю очень много времени.

За эти три года было много предложений. Но они меня не заинтересовали так, как, например, заинтересовало предложение тульского "Арсенала", красноярского "Енисея", когда прилетел, переговорил с губернатором и через минуту подписал контракт. Потому что мне была понятна цель. Губернатор попросил выйти в РПЛ, сделать все возможное. Он сказал, что будет помогать. И помогал, конечно. Это мне интересно, хотя это была Первая лига.

Полетел в Красноярск. Понимал, что перелеты и разница во времени. Непростой турнир в ФНЛ. Прекрасно понимал, какие трудности меня ждут. Тем не менее задачу мы решили. В первый сезон вышли в РПЛ, о чем с губернатором и договаривались. Если такие предложения будут, даже из Первой лиги, буду их рассматривать. Но бороться за выживание в Первой лиге, быть в середине таблицы — это нет! Важно, чтобы была конкретная цель», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».