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    Аленичев: Смотрю на «Спартак» и радуюсь — с таким задором играют

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    Бывший тренер клубов РПЛ Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре «Спартака» в недавних матчах.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Накануне «Спартак» одержал победу над «Факелом» в Кубке России, а перед этим сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в рамках 13-го тура РПЛ.

    «Рад за "Спартак", команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у футболистов есть. Это важно!

    Потому что иногда смотришь игру "Спартака", и такое впечатление, что пришел на похороны. Сейчас смотрю на "Спартак" и радуюсь: с таким задором играет, смело, стремительно, хорошие голы забивает.

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  • 17/10/2022

    • Тот же Соболев очень преобразился и выглядит здорово. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал забивать. И результат налицо», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

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