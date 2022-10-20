Аленичев: Смотрю на «Спартак» и радуюсь — с таким задором играют

Бывший тренер клубов РПЛподелился мнением об игрев недавних матчах.

Накануне «Спартак» одержал победу над «Факелом» в Кубке России, а перед этим сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в рамках 13-го тура РПЛ.

«Рад за "Спартак", команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у футболистов есть. Это важно!

Потому что иногда смотришь игру "Спартака", и такое впечатление, что пришел на похороны. Сейчас смотрю на "Спартак" и радуюсь: с таким задором играет, смело, стремительно, хорошие голы забивает.

Тот же Соболев очень преобразился и выглядит здорово. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал забивать. И результат налицо», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».