начнут матч в 22:00 в Кубке Италии по футболу, 19.10.2022.

Последний матч между собой: «Монца» — «Удинезе» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Монца». Коэффициент ставки — 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Монца»).

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