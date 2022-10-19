Тен Хаг об истекающем контракте Де Хеа с «МЮ»: Решение еще не принято

Главный тренерне исключил уход из клуба вратаря

Контракт с испанцем рассчитан до конца текущего сезона, у «МЮ» есть опция продления договора на год.

«Мы еще не приняли решение насчет него. Но я могу сказать, что очень доволен Де Хеа как вратарем.

Первые два матча сезона прошли не на лучшем его уровне, но после этого можно было увидеть, насколько он помогает нам защищаться, обеспечивает стабильность. И как личность он мне тоже нравится.

Я могу отлично с ним работать, но сперва давайте дождемся зимы и тогда уже поговорим о том, что делать», — отметил тен Хаг ESPN.

За 9 матчей в текущем сезоне АПЛ Де Хеа пропустил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.