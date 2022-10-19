начнут матч в 18:00 в кубке России по футболу, 19.10.2022.

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Пари НН» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 1.80.

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