В 21:30 19.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вест Хэм»).

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