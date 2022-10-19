«Милан» надеется продлить контракт с Леау

в ближайшее время может продлить контракт с вингером

По информации La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время состоится встреча между руководством «россонери» и португальским футболистом, на которой стороны обсудят детали нового соглашения.

В «Милане» надеются, что новый контракт с Леау будет подписан в ближайшие месяцы.

Действующий договор Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Леау был ризнан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии ассоциации футболистов.

В текущем чемпионате Италии Леау провел девять матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.