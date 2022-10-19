Карпин: После того, как сравняли, «Динамо» нас отодвинуло от своих ворот

Главный тренерпрокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России от(1:3).

«После того, как сравняли, "Динамо" нас отодвинуло от своих ворот. У нас короткое одеяло. Укрыл голову, оголились ноги и наоборот. Замены были запланированными. Увидев чего-то решили поменять, такого не было.

Игра понравилась, но результат нельзя убрать. Но понравился выход из обороны на 30-40 метров, то, что мы отрабатывали на тренировках. Но дальше нужно было принимать решение самим игрокам, показать свой интеллект.

Выходит Смолов и принимает те решение, которые нужно принимать. "Динамо" так играло, а не потому что мы так захотели.

У "Динамо" вышел практически основной состав, а у нас 3-4 основных игроков», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

На данный момент команда Карпина с 6 очками занимает 3-е место в своей группе, уступая лидерам, бело-голубым, 1 очко.