В «Динамо» высказались о возможном продлении контракта с Йокановичем

Генеральный директор московского «Динамо»рассказал, в каком случае клуб будет рассматривать вопрос продления контракт с главным тренером команды

«Решение по продлению контракта будет приниматься по итогам всего сезона, а не только первой части. Какие это условия? Не буду раскрывать, конфиденциальная информация.

Текущие результаты удовлетворяют условиям продления контракта? Мы видим, что ситуация находится в динамике и в развитии. Надеемся, что она будет улучшаться.

Конечно, наши задачи выше нашего текущего места. Условия по продлению только по результатам чемпионата? В целом условия — по достижении спортивных задач», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Накануне «Динамо» одержало победу над «Ростовом» (3:1) в рамках Кубка России. В турнирной таблице РПЛ команда Йокановича занимает шестое место после 13-ти туров.