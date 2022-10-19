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    Глебов: Матч с «Зенитом» — один из самых легких. Реально удивил «Нижний Новгород»

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов признался, что в текущем чемпионате России больше всех его впечатлил «Нижний Новгород».

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    «По мне, с "Зенитом" была одна из самых легких игр. Не прессинговали, не выдумывали и выбивали мяч. На своей половине поля оборонялись позиционно. Не было агрессии с их стороны.

    Реально удивил "Нижний Новгород". Пришел Галактионов, я работал с ним в молодежной сборной. Я смотрел матчи. Вижу, что команда начала играть в футбол. Реально хорошая команда.

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    • Знаю, за счет чего они могут выигрывать матчи: создавали напряг подачами, прострелами. Для защитника тяжело, когда постоянно подают. Это стресс — ты в штрафной и не знаешь, как правильно сыграть. "Нижний" я бы выделил», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

    «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

    Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галактионов может покинуть «Нижний Новгород» и возглавить «Локомотив».

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