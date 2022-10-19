Капитан «Ростова»: Судить надо так: оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем

Данил Глебов Фото: globallookpress.com
«Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем.
Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.
По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти.
Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».
«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.