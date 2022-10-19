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    Капитан «Ростова»: Судить надо так: оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о качестве судейства в чемпионате России.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем.

    Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.

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    • По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти.

    Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

    «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

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