Капитан «Ростова»: Судить надо так: оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем

Капитан «Ростова»поделился мнением о качестве судейства в чемпионате России.

«Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем.

Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.

По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти.

Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.