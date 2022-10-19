Газзаев призвал Федотова оштрафовать Карраскаля и Медину

Бывший тренер ЦСКАпризнался, что его шокировало поведение полузащитников «армейцев»в матче со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

Карраскаль и Медина были недовольны заменами в московском дерби.

«Не до всех игроков дошло, что такое дерби. Крайне возмутительно, как себя ведут Карраскаль и Медина. Тренер делает замену тренер, абсолютно правильную, их надо было еще раньше менять. И они с каким недовольством выходили.

Я думаю, что тренер должен просто их крупно оштрафовать. Такое поведение непозволительно. Тем более легионеры. Ты занимаешь место российского футболиста. И ты должен, чтобы не было сомнений, действительно показывать в каждом матче хорошую игру. Для этого тебя пригласили.

Когда приглашают легионеров, они должны быть лидерами. И они должны показывать пример и делать результат. Так происходит в "Зените", где играют Вендел, Малком, Клаудиньо. И посмотрите, как на их фоне как вырос Мостовой.

Поэтому я считаю, что Карраскаля и Медину надо наказать. Причем существенно. Я полностью поддерживаю тренера Федотова в этом. И я считаю, что такое поведение неприемлемо для профессионального футболиста», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».