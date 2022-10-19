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    Федотов рассказал, считает ли «Спартак» врагом для ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к «Спартаку».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но "Спартак" во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, "народной командой". И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

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    • Называть "Спартак" врагом — это перебор. Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ завершился вничью 2:2.

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