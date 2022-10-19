начнут матч в 22:00 в чемпионате Испании по футболу, 19.10.2022.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Эльче» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эльче» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Мадрид»).

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