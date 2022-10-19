Конте: Успешное выступление на «Олд Траффорд» будет очень важно для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма»рассказал о важности предстоящего выездного матча с «Манчестер Юнайтед».

«Успешное выступление на "Олд Траффорд" будет очень важно для нашей уверенности в своих силах. В прошлом сезоне мы тут проиграли, на этот раз надо показать более качественную игру.

Хотим доказать, что прогрессируем по сравнению с прошлым сезоном. У футболистов большое желание показать хорошую игру и порадовать наших поклонников», — цитирует Конте пресс-служба «шпор».

Матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится 19 октября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

Календарь и таблица АПЛ

«Шпоры» идут на третьем месте в таблице АПЛ, «МЮ» расположился на пятой строчке.