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    Читтаделия — Торино. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.10.2022 в 19:00 начнется матч в Кубке Италии по футболу Читтаделия — Торино

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Торино
    В 19:00 19.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Читтаделия — Торино в Кубке Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Торино» — «Читтаделия» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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