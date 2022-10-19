Газзаев назвал лучшего голкипера в России

Бывший главный тренер ЦСКАвысказался об игре голкипера «Краснодара», а также назвав лучшего вратаря России на текущий момент.

«"Краснодар" команда неплохая. Но мне кажется, в последнее время очень большие ошибки допускает капитан команды Матвей Сафонов. Во всяком случае, два мяча, которые он пропустил в матче с "Ахматом", я думаю, это полностью его вина.

Тем более, один из лучших вратарей РПЛ такие мячи пропускать не имеет права. Мне кажется, что он должен внимательнее отнестись к себе.

Кто лучший вратарь в России на сегодня? Лучший вратарь уже двадцать лет — Игорь Акинфеев. Лучше него нет вратаря», — цитирует Газзаева «Комсомольская правда».