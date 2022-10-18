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    Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Касьерра в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, смогут ли бразильский полузащитник Вендел и колумбийский форвард Матео Кассьерра сыграть в предстоящем матче Кубка России против «Крыльев Советов».

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    «Вендел готовится к игре, Матео на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра — в ближайшее время он начнет тренироваться. Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим.

    На сегодняшний день только эти два игрока находятся под вопросом. И Одоевский по-прежнему. Когда он вернется, мы скажем отдельно.

    Посмотрим, будет ли ротация состава. Во-первых, мы играем дома. Во-вторых, у нас три дня между матчами, в отличие от того цикла, когда мы играли в более плотном графике, и у нас не было другой возможности. Сейчас такая возможность у нас есть, и мы посмотрим на состояние ребят, которые играют больше, тех, кто играет меньше, и сделаем выводы. Непосредственно перед матчем, скорее всего завтра, мы поймем, кто готов сыграть и решим, какой будет состав», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:30 мск.

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