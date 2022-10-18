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    Губерниев назвал Федотова «быдланом» после слов тренера ЦСКА в адрес Абаскаля

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что его шокировало слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведет себя как быдлан… Стыдоба, да и только!

    И тренера, и команду за подобное надо серьезно наказать», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    • Ранее в телеграм-канале журналиста «Спорт-Экспресса» Артема Калинина было опубликовано видео, на котором слышно, как Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

    «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов уже после игры, отвечая на вопрос о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

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    • Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.

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