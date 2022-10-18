ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала»
    Все новости спорта

    Динамо — Ростов. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.10.2022 в 20:30 начнется матч в кубке России по футболу Динамо — Ростов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Ростов
    Динамо и Ростов начнут матч в 20:30 в кубке России по футболу, 18.10.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ростов» — «Динамо» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Динамо — Ростов.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцам победы не видать
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Локомотив» быстро переедет химкинцев
  • «Локомотив» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Матрасники» начинают и выигрывают
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры